Soko Donau (5/16): Eine Frage der EhreJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 27: Soko Donau (5/16): Eine Frage der Ehre
Carl, Helmuth und Dirnberger halten an der Sicherheitsakademie in Linz ein Kriminalistik-Seminar ab, als ein Polizeischüler erhängt aufgefunden wird. Schnell wird klar, dass man einen Suizid ausschließen kann. Die Jagd nach dem Mörder in den eigenen Reihen beginnt – in einer Atmosphäre der Homophobie und falsch verstandenen Ehre. Am Ende wird eine alte Freundschaft zerstört, ein Konflikt aus früheren Zeiten flammt wieder auf und lang Verdrängtes kommt an die Oberfläche. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick