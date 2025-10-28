Soko Donau (7/16): Im freien FallJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 29: Soko Donau (7/16): Im freien Fall
44 Min.Folge vom 28.10.2025
Eigentlich möchte Carl nur tanken, doch im nächsten Moment steckt er mitten drinnen in einem Geiseldrama – als unbewaffnete Geisel. Nur sein Handy, mit dem er eben noch mit Helmuth telefoniert hat, ist von den Geiselnehmern unbemerkt geblieben – und seine Kollegen auf der Wache versuchen alles, um Carl zu retten. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
