Soko Donau (13/16): Der IrrläuferJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 31: Soko Donau (13/16): Der Irrläufer
Auf der Suche nach einem verschwundenen Container mit Heroin wurde ein versteckter Ermittler aus dem Innenministerium getötet: Offenbar ist er aus großer Höhe von einem Gabelstapler gestürzt. Sein Chef bittet Dirnberger um Hilfe, er ist sicher, dass es einen Spitzel in den eigenen Reihen gab. Doch auch Staplerfahrer Mirko scheint mehr zu wissen, als er zugibt. Doch dann keimt beim Soko Donau-Team ein schrecklicher Verdacht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Joseph Lorenz (Klemens Jabornig) Herbert Trattnigg (Norbert Zadril) Margot Binder (Bianca Auer) Maciej Salamon (Mirko Bocan) Stefan Fleming u.a. Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Oliver Roth
