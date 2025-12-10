Soko Donau (2/16): ZahltagJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 9
Folge 2: Soko Donau (2/16): Zahltag
Penny besucht ihre alte Freundin - und entdeckt mit ihr deren Schwester, die gerade Opfer eines Verbrechens wurde: Vergewaltigung und versuchter Mord. Felsenfest von der Schuld des Täters überzeugt, holt sie auch ihren Vater als Anwalt des Opfers ins Boot. Doch im Laufe der Ermittlungen kommen immer mehr Indizien zutage, die darauf hinweisen, dass alles ganz anders ist, als es im ersten Moment den Anschein hatte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Herzig (Corinna Huber) Gunther Gillian (Georg Amann) Hilde Dalik (Michaela Huber) Wolfgang Pampel (Dr. Lanz) Andrea Eckert (Angela Pfister) Veronika Glatzner (Anna Pokorny) Dominik Warta (Hans Müller) Regie: Holger Barthel Buch: Renate Ziemer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick