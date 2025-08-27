Soko Donau (8/16): Am AbgrundJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 9
Folge 30: Soko Donau (8/16): Am Abgrund
Helmuths Geliebte wird brutal erstochen. Schwer traumatisiert und überzeugt davon, dass der Exmann der Täter ist, versucht Helmuth auf eigene Faust zu ermitteln und verbringt seine Zeit im Lokal seiner Freundin, statt zurück zu seinem Dienstplatz zu kommen. Seine Freunde und Kollegen der SOKO schaffen es nicht, Helmuth aus seinem Tief zu holen. Aber sie versuchen alles, um den bereits eingestellten Fall doch noch zu lösen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Sascha Bigler und Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick