Soko Donau (4/16): Schöne neue WeltJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 9
Folge 35: Soko Donau (4/16): Schöne neue Welt
Penny vereitelt einen Mordanschlag auf eine flüchtende Zwangsprostituierte. Der Zustand des Mädchens ist kritisch: Sie liegt im Koma. Die SOKO folgt den spärlichen Hinweisen und sticht mitten in ein Wespennest, denn das Mädchen ist "Eigentum" der georgischen Mafia. Im Zuge der Ermittlungen stoßen unsere Jungs auf einen alten Bekannten. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Mark Zak (Jurij Kasatonow) Wladimir Tarasjanz (Mate Leonidse) Kasem Hoxha (Ivan Fetissow) Barbara Prakopenka (Irina Kurkova) Malwina Wisniewska (Svetlana Kurkova) Reinhold G. Moritz (Rocky) Tom Hanslmaier (Boris Makarow) Natalie Ananda Assmann (Natalia Asarenka) Regie: Holger Barthel Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
