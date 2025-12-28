Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 9

Soko Donau (15/16): Im Schatten der Macht

ORF1Staffel 1Folge 37vom 28.12.2025
Soko Donau (15/16): Im Schatten der Macht

Soko Donau (15/16): Im Schatten der MachtJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 9

Folge 37: Soko Donau (15/16): Im Schatten der Macht

44 Min.Folge vom 28.12.2025

Daniela, eine alte Bekannte von Wohlfahrt, bittet ihn, ihre Wohnung auf allfällige Wanzen zu untersuchen. Doch kaum hat er ihre Wohnung verlassen, muss er über seine Computerkamera entdecken, dass Daniela tot ist. Es war Mord, der wie Selbstmord aussehen sollte. Steckt Danielas Arbeit für die Korruptionsstaatsanwaltschaft hinter dem Verbrechen? Oder war es die Eifersuchtstat ihres erst kürzlich verlassenen Lebensgefährten? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Carl Achleitner (Zauner) Wolfgang Cerny (Felix Wimmer) Markus Böker (Hans Krumberger) Angelika Niedetzky (Elfi Strauss) Florian Horwath (Werner Leeb) Nicole Ennemoser (Daniela Resch) Regie: Manuel Flurin Hendry Drehbuch: Renate Ziemer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 9
ORF1
Soko Donau Staffel 9

Soko Donau Staffel 9

Alle 1 Staffeln und Folgen