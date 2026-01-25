Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 39vom 25.01.2026
Carl wird als verdeckter Ermittler in die Motorrad-Gang „Desperados“ eingeschleust, während Helmuth und Penny einen Mord an einem Pub-Besitzer untersuchen. Die Spur führt ebenfalls zur Gang. Als Helmuth gefasst und vor den Gang-„President“ gebracht wird, muss Carl beweisen, dass er ein echtes Mitglied ist – und vor der schwersten Entscheidung seines Lebens stehen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Johannes Krisch (Leo "Blade" Krüger) Hary Prinz (Dr. Ernst Kanter) Wilhelm Iben (Gerhard "Boxer" Pollach) Verena Altenberger (Jenny Peschke) Martin Fischerauer (Mike Dorner) Michael Joachim Heiss (Desperado) u.a. Buch: Stefan Brunner Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

