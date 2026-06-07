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Soko Kitzbühel Staffel 11

Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille

ORF1Staffel 11Folge 33vom 07.06.2026
Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille

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Soko Kitzbühel Staffel 11

Folge 33: Soko Kitzbühel (11/13): Grabesstille

48 Min.Folge vom 07.06.2026

Der Krippenbauer Kilian Hochleitner, der in seiner Werkstatt Krippen restauriert und Kurse abhält, wird eines Morgens von seiner Frau ermordet aufgefunden. Da der urlaubende Kroisleitner am aktuellen Kurs teilgenommen hat, kann er seinen Kollegen von der SOKO erste Informationen über das Verbrechen und auch über den Diebstahl einer wertvollen Krippe liefern, die aus dem Besitz der alteingesessenen Familie Angerer dem Krippenbauer zur Renovierung übergeben worden war. Da nicht nur der suspekte Antiquitätenhändler Malte Wickermann in den Diebstahl verwickelt zu sein scheint, sondern auch die Gräfin Schönberg, ergreift Hannes eine überraschende Initiative. Aufgrund des Alters der verwendeten Mordwaffe und weiterer Indizien vermutet die SOKO einen Zusammenhang mit einem umstrittenen Kapitel Tiroler Nachkriegsgeschichte. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Elfriede Irrall (Rosa Angerer) Achim Schelhas (Felix Angerer) Felix Kurmayer (Kilian Hochleitner) Arndt Schwering-Sohnrey (Malte Wickermann) Dieter Kirchlechner (Sepp Mahringer) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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