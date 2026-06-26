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Soko Kitzbühel Staffel 11

Soko Kitzbühel (5/13): Der falsche Kiefer

ORF1Staffel 11Folge 38vom 26.06.2026
Soko Kitzbühel (5/13): Der falsche Kiefer

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Soko Kitzbühel Staffel 11

Folge 38: Soko Kitzbühel (5/13): Der falsche Kiefer

47 Min.Folge vom 26.06.2026

Beim einem Zahnärztekongress in Kitzbühel erhält Dr. Hofreiter eine Box mit einem Übungskiefer, der zu seinem Entsetzen von seinem Patienten Michael Frank stammt. Dieser Kiefer passt zu einem kürzlich in Innsbruck erschossenen Toten, der jedoch einen Körperspender-Ausweis auf den Namen Johannes Silber bei sich trug. Führte Michael Frank ein Doppelleben, oder wer war Johannes Silber wirklich? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andrea Eckert (Gloria Kmeiner) Maddalena-Noemi Hirschal (Suri Advani) Felix Hellmann (Marvin X.) Matthias Lier (Luna Gil) Regie: Michael Zens Buch: Karl Benedikter, Berith Schistek Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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