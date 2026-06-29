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Soko Kitzbühel Staffel 11

Soko Kitzbühel (8/13): Freunde fürs Leben

ORF1Staffel 11Folge 41vom 29.06.2026
Soko Kitzbühel (8/13): Freunde fürs Leben

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Soko Kitzbühel Staffel 11

Folge 41: Soko Kitzbühel (8/13): Freunde fürs Leben

48 Min.Folge vom 29.06.2026

Bei einem Klassentreffen auf dem Gelände eines Sportbogen-Parcours, wird Hubert Reiser, der Chef eines Eventhotels, mit einem Pfeil aus kurzer Distanz erschossen. Wie die SOKO herausfindet, bildete Reiser mit dem Kunstmanager Peter Brunner, dem Computer- und Technik-Freak Leo Perenz und dem Ex-Privatdetektiv und Aussteiger Ossi Mayerhofer, der im Wald in einem Tipi lebt und auch indianische Handwerksachen herstellt, eine verschworene Gemeinschaft. Also durchleuchten Karin und Lukas nicht nur die Gegenwart des Opfers, sondern auch seine Vergangenheit und stoßen dabei auf ein wertvolles Gemälde und den plötzlichen Tod seiner betagten Besitzerin. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Menzel (Leo Perenz) Max Mayer (Ossi Mayerhofer) Oliver Bürgin (Peter Brunner) Eva Löbau (Sissi Reiser) Katrin Reisinger (Liesl Oberweger) Nic Aklin (Hubert Reisner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Karl Benedikter und Berith Schistek Bildquelle: Bernd Schuller/ORF/BEO-Film

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