Soko Kitzbühel: Kein Name. Keine Verpflichtung (3/13)

ORF1Staffel 1Folge 15vom 22.07.2025
44 Min.Folge vom 22.07.2025

Zwei Morde an aufeinanderfolgenden Tagen: Architektin Monika Jaschke wird erstochen am Straßenrand gefunden, Gebrauchtwarenhändler Peter Kreindl tot in seiner Wohnung. Beide waren Mitglieder eines Seitensprungportals und hatten kurz vor ihrem Tod unbekannte Partner. Sind die Morde Rache betrogener Ehepartner oder mehr? Die Ermittlungen führen zu dunklen Geheimnissen aus der Vergangenheit einer Mitarbeiterin des Portals. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

ORF1
