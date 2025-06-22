Soko Kitzbühel: Hinter der Fassade (5/13)Jetzt kostenlos streamen
Moritz Huber, Chauffeur der Millionärswitwe Caroline Jahn, wird auf einer Serpentinenstraße abgedrängt, stürzt in den Abgrund und stirbt in den Flammen seines Fahrzeugs. Frau Jahn, die seit dem Tod ihres Mannes, auf die Unterstützung ihres Geschäftsführers und Rechtsbeistandes Dr. Erwin Hauser und die des Sekretärs Peter Mandl angewiesen ist, kann sich die Geschehnisse nicht erklären. Einzig ihr ehemaliger Chauffeur Franz Koch, der wegen Unzuverlässigkeit von ihr gefeuert wurde, kann der Soko dabei helfen, ein wenig Licht in den undurchsichtigen Fall zu bringen. Oder sieht das nur auf den ersten Blick so aus? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
