Der Tennisschläger-Produzent Konrad Merz lädt im Rahmen des traditionsreichen Kitzbühel Tennis-Turniers zu einem Charity-Event auf seinem Anwesen. Unter den Gästen befinden sich Neo-Star Anja Haring, ihr ehemaliger Tennisakademie-Trainer Jan Kowalski und Mark Andersen. Als Kowalski nach dem ersten Charity-Tag ermordet aufgefunden wird, verdächtigt die Soko Andersen. Eine Rivalität zwischen ihm und Kowalski um die Eröffnung eines neuen Trainingscamps für junge Talente auf Mallorca könnte ein Motiv sein. Doch auch die komplizierten Familienverhältnisse von Merz werfen Fragen auf. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
