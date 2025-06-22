Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel: Spiel-Satz-Mord (6/13)

ORF1Staffel 1Folge 18vom 22.06.2025
Soko Kitzbühel: Spiel-Satz-Mord (6/13)

Soko Kitzbühel: Spiel-Satz-Mord (6/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 18: Soko Kitzbühel: Spiel-Satz-Mord (6/13)

44 Min.Folge vom 22.06.2025

Der Tennisschläger-Produzent Konrad Merz lädt im Rahmen des traditionsreichen Kitzbühel Tennis-Turniers zu einem Charity-Event auf seinem Anwesen. Unter den Gästen befinden sich Neo-Star Anja Haring, ihr ehemaliger Tennisakademie-Trainer Jan Kowalski und Mark Andersen. Als Kowalski nach dem ersten Charity-Tag ermordet aufgefunden wird, verdächtigt die Soko Andersen. Eine Rivalität zwischen ihm und Kowalski um die Eröffnung eines neuen Trainingscamps für junge Talente auf Mallorca könnte ein Motiv sein. Doch auch die komplizierten Familienverhältnisse von Merz werfen Fragen auf. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 12
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel Staffel 12

Alle 1 Staffeln und Folgen