Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel: Waidmannstod (7/13)

ORF1Staffel 1Folge 19vom 23.06.2025
Soko Kitzbühel: Waidmannstod (7/13)

Soko Kitzbühel: Waidmannstod (7/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 19: Soko Kitzbühel: Waidmannstod (7/13)

44 Min.Folge vom 23.06.2025

Als Jakob Patscheider nur Tage nach dem tragischen Unfalltod seiner Schwägerin Nora Patscheider erschossen in seiner Villa aufgefunden wird, wittert die Soko ein Eifersuchtsdrama. Nora, verheiratet mit Anton Patscheider, war die große Liebe seines Bruders. Kurz vor Jakobs Tod kam es zwischen den beiden zu einem heftigen Streit um die Vaterschaft von Noras Sohn Daniel. Die Soko hat jedoch nicht nur Anton im Visier, sondern auch zwei Mitglieder jener Jagdgesellschaft, die Jakob zu sich eingeladen hatte. Der Fund eines Gewehrs führt die Ermittlungen in eine unerwartete Richtung. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Laurence Rupp (Daniel Patscheider) Chiara von Galli (Lena Schlosser) Peter Weiß (Anton Patscheider) Helmut Berger (Ignaz Lamprecht) Rainer Wöss (Jakob Patscheider) Markus Merz (Hans-Peter Dürr) Valentin Frantsits (Priester) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 12
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel Staffel 12

Alle 1 Staffeln und Folgen