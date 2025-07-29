Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 23vom 29.07.2025
Ein anonymer Anruf bei der Gendarmerie Kitzbühel kündigt eine mysteriöse Geldübergabe auf dem Gelände des fashionablen Golfklubs an. Kurz darauf explodiert ein Auto in der Nähe des "Tatorts". Der Besitzer des Wagens, der Bankbeamte Benno Stubenrauch, ist und bleibt verschwunden. Andreas und Karin sehen sich mit einem mysteriösen Fall konfrontiert, in den nicht nur zwei Bankbeamte, sondern auch der aus Deutschland übersiedelte und in Wirtschaftsdelikte verwickelte reiche Golfklub-Besitzer Trausbach involviert erscheinen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Rafael Koussouris (Nelson) Simon Licht (Thomas Streiter) Markus Böker (Kurt Hubnik) Eva Klemt (Anna Streiter) Eva Lorenzo (Maria Fuentes-Calderon) Gudrun Tielsch (Dr. Maresch) Judith Döker (Flora Prettner) Regie: Georg Schiemann Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

