Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel: Sniper (1/13)

ORF1Staffel 1Folge 25vom 21.07.2025
Soko Kitzbühel: Sniper (1/13)

Soko Kitzbühel: Sniper (1/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 25: Soko Kitzbühel: Sniper (1/13)

44 Min.Folge vom 21.07.2025

Attacken von Heckenschützen auf Gebäude und Laternen versetzen Kitzbühel und Umgebung in Aufruhr. Als der Gemeindeangestellte Erich Wittmann erschossen aufgefunden wird, gehen die Ermittler davon aus, dass die Sniper ihren ersten Mord begangen haben. Sind der 17-jährige Paul Schubert, der wegen Waffenbesitz registriert ist, und sein Freund Jonas die Täter? Oder nutzt jemand die Gunst der Stunde um einen Mord zu verschleiern? Andreas Schneider vom Tiroler Landeskriminalamt rückt zur Verstärkung an – und nervt Karin und Lukas ordentlich. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 12
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel Staffel 12

Alle 1 Staffeln und Folgen