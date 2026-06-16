Soko Kitzbühel (11/13): Rückkehr ins ParadiesJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 12
Folge 33: Soko Kitzbühel (11/13): Rückkehr ins Paradies
In einer Almhütte wird Maria Fuentes-Calderon mit einem Küchenmesser erstochen. Sie ist erst seit kurzem mit ihrem kleinen Sohn Nelson wieder in Kitzbühel, um dort zwei Männer zu treffen, die sie vor sieben Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff in der Südsee kennengelernt hat: Thomas Streiter, den jetzigen Besitzer des Hotels "Paradies", und Kurt Hubnik, seinen Freund und Chef der Rezeption. Eine Frau mit unehelichem Kind zwischen zwei Männern - die Lage scheint für die SOKO klar. Doch dann findet man die Reste einer Heiratsurkunde im Kamin und die Fingerabdrücke des Kindes auf der Tatwaffe. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Rafael Koussouris (Nelson) Simon Licht (Thomas Streiter) Markus Böker (Kurt Hubnik) Eva Klemt (Anna Streiter) Eva Lorenzo (Maria Fuentes-Calderon) Gudrun Tielsch (Dr. Maresch) Judith Döker (Flora Prettner) Regie: Georg Schiemann Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick