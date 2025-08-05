Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel: Krimi à la Carte (8/13)

ORF1Staffel 1Folge 191vom 05.08.2025
44 Min.Folge vom 05.08.2025

"Krimi à la Carte“, das ist Theater und Dinner in einem. Und selten aber doch auch Mord, wie an jenem Abend, als Hannes und die Gräfin der Vorstellung von "Mord an Bord“ beiwohnen. Das Opfer ist der Produzent, Autor und Regisseur Hubert Kamenz, der eigentlich nur für Klaus Haas, den Star seiner Show, eingesprungen ist. Die SOKO muss sich durch eine fast unüberschaubare Anzahl an Verdächtigen arbeiten, von den Schauspielkollegen über sämtliche Gäste bis hin zu Heidemarie Stecher, die als glühender Fan mit Stalker-Tendenz jeden Abend in der Vorstellung sitzt. Doch dann finden Karin und Lukas einen Hinweis, der einmal mehr beweist, dass das Gute oft sehr nah liegt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

