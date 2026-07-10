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Soko Kitzbühel Staffel 13

Soko Kitzbühel (1/13): Terra Cara

ORF1Staffel 13Folge 198vom 10.07.2026
Soko Kitzbühel (1/13): Terra Cara

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Soko Kitzbühel Staffel 13

Folge 198: Soko Kitzbühel (1/13): Terra Cara

47 Min.Folge vom 10.07.2026

Als Maximilian Schnur, Gründer der "Terra Cara", erschlagen im Wald aufgefunden wird, tauchen Karin und Lukas in die Welt der sogenannten "Prepper" ein. Die Gemeinschaft bereitet sich organisiert auf Krisen und den Zusammenbruch der Gesellschaft vor. Doch hinter Vorräten und Notfallplänen verbergen sich Konflikte, Machtkämpfe und Geheimnisse. Sowohl mehrere Mitglieder als auch ein Unternehmer haben ein Motiv. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Martina Ebm (Regina Schnur) Norman Hacker (Ingo Holzmann) Roland Silbernagl (Paul Gander) Matthias Christian Rehrl (Bauer) Alfred Kleinheinz (Max Schnur) Wilhelm Manske (Herwig Unterreiner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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