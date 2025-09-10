Soko Kitzbühel: Vintage Love (2/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 14: Soko Kitzbühel: Vintage Love (2/13)
Ein Club mit dem richtungsweisenden Namen "Vintage Love" sorgt im Tiroler Unterland für Aufregung, vermutet doch so mancher hinter dem originellen Singles-Treff unerhört Schamloses. So hält sich die Bestürzung auch in Grenzen, als die Clubbesitzerin eines Morgens in ihrem Auto erdrosselt aufgefunden wird. Die Ermittlungen der SOKO konzentrieren sich zunächst auf den Geschäftspartner der Toten und einen recht aktiven Bibelkreis, der medial gegen den Club wettert. Doch dann kommt es zu einem zweiten Todesfall, der den Mord an der Clubbesitzerin in ein völlig neues Licht rückt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Menzel (Georg Brändle) Veronika Glatzner (Erika Lindner) Thomas Darchinger (Robert Ablinger) Louisa Stroux (Annette Lindner) Dagmar Schwarz (Maria Brändle) Helmut Berger (Helmuth Lindner) Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick