(Krimiserie, AUT 2015) Jesse und seine Clique sind begeisterte Crossgolfer. Sie spielen Golf im freien Gelände - zum Ärger ihrer Mitmenschen. Während einer nächtlichen Autofahrt stoßen Hannes und die Gräfin auf Jesses Leiche. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand an der Straße abgelegt, um einen Unfall vorzutäuschen. Gleichzeitig stellt sich heraus, dass im Steinbruch von Horst Wallner eine größere Menge Sprengstoff gestohlen worden sind. Interessantes Detail dabei: Es handelt sich um jenen Steinbruch, in dem die Crossgolfer mit Vorliebe gespielt haben. Die SOKO wittert einen Zusammenhang. Doch dann verschwindet auch noch Mira, Jesses Freundin. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Iréna Flury (Mira Lechner), Peter Benedict (Horst Wallner), Leo Reisinger (Fredy Böhler), Daniel Roesner (Michael Mike Jung), Wolfgang Rauh (Timo Tiger Gsell), Johannes Gaan (Josef Neumann) u.a. Buch: Karl Benedikter und Berith Schistek Regie: Martin Kinkel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
