Soko Kitzbühel: Firestarter (8/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 19: Soko Kitzbühel: Firestarter (8/13)
44 Min.Folge vom 13.08.2025
Die berüchtigte Motorrad-Gang "Firestarter" rast durch Kitzbühel und stoppt zum Chili-Essen bei Hannes. Doch kurz danach stürzt Neo-Mitglied Thomas Mertens tödlich – vergiftet mit Schlangengift. Die SOKO ermittelt: Wie kam das Gift in seinen Körper? Wer hat Zugang dazu? Und wer in der Gang sah Mertens, der gerade erst aufgenommen wurde, als Bedrohung? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soko Kitzbühel Staffel 14
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0