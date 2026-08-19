Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (12/13): Im Verlies

ORF1Staffel 14Folge 39vom 19.08.2026
Soko Kitzbühel (12/13): Im Verlies

Soko Kitzbühel (12/13): Im VerliesJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 39: Soko Kitzbühel (12/13): Im Verlies

44 Min.Folge vom 19.08.2026

Beim Schwammerlsuchen entdecken Hanns und die Gräfin die verweste Leiche einer erdrosselten Frau mit venezianischer Maske. Zunächst wird die seit zwei Wochen vermisste Johanna Zirlinger vermutet, doch es handelt sich um ihre wohlhabende Freundin Christine Russek. Während Zirlinger verschwunden bleibt, geraten ihr Ehemann, ein Apotheker und ein vorbestrafter Mörder unter Verdacht. Und dann verschwindet auch Gräfin Schönberg. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Joseph Lorenz (Eduard Fally) Pascal Breuer (Kai Zierlinger) Gerhard Liebmann (Hans Neuhold) Stefan Puntigam (Walter Posch) Ursula Gottwald (Johanna Zirlinger) Regie: Michael Zens Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 14

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 14
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen