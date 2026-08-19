Soko Kitzbühel (13/13): ErlösungJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 40: Soko Kitzbühel (13/13): Erlösung
Ein Leichenfund im Wald und ein geplanter Hotelverkauf bringt das Soko-Team auf die Spur von Nina Pokornys Vergangenheit. Ihr Kontakt zur Witwe verbindet den Fall mit einem alten Wiener Verfahren, das ihre Versetzung nach Kitzbühel ausgelöst haben könnte. Als auch noch Waffenhändler Max Bruckner auftaucht und ein Zusammenhang zwischen Nina und dem Mord vermutet wird, gerät das Vertrauen des Teams in die Kollegin ins Wanken. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Philipp Hochmair (Max Bruckner) Markus Hamele (Jan Ludwig) Susanne Schäfer (Henrietta Pacher) Alina Fritsch (Vera Pacher) Astrit Alihajdaraj (Nikolai Ivanov) Regie: Michael Zens Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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