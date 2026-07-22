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Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (9/13): Faule Eier

ORF1Staffel 14Folge 9vom 22.07.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Faule Eier

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Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Faule Eier

44 Min.Folge vom 22.07.2026

Nach einer durchzechten Nacht findet Norbert Granitzer auf einer Alm die Leiche einer jungen Frau. Während die SOKO den mysteriösen Todesfall untersucht, stoßen Hannes und die Gräfin auf einen möglichen Lebensmittelbetrug. Schon bald zeigt sich, dass beide Fälle enger miteinander verbunden sein könnten als gedacht. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Harald Windisch (Josef Steininger) Eva Herzig (Sabrina Pachler) Eisi Gulp (Ulrich Lenzenweger) Werner Brix (Hans Krimbacher) Gerhard Greiner (Norbert Granitzer) Valentin Frantsits (Kellner) Elisabeth Umlauft (Tamara Suckert) Regie: Rainer Hackstock Buch: Harald Haller Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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