Soko Kitzbühel (9/13): Faule EierJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Faule Eier
Nach einer durchzechten Nacht findet Norbert Granitzer auf einer Alm die Leiche einer jungen Frau. Während die SOKO den mysteriösen Todesfall untersucht, stoßen Hannes und die Gräfin auf einen möglichen Lebensmittelbetrug. Schon bald zeigt sich, dass beide Fälle enger miteinander verbunden sein könnten als gedacht. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Harald Windisch (Josef Steininger) Eva Herzig (Sabrina Pachler) Eisi Gulp (Ulrich Lenzenweger) Werner Brix (Hans Krimbacher) Gerhard Greiner (Norbert Granitzer) Valentin Frantsits (Kellner) Elisabeth Umlauft (Tamara Suckert) Regie: Rainer Hackstock Buch: Harald Haller Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick