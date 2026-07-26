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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (1/13): Blutgericht

ORF1Staffel 15Folge 1vom 26.07.2026
Soko Kitzbühel (1/13): Blutgericht

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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 1: Soko Kitzbühel (1/13): Blutgericht

54 Min.Folge vom 26.07.2026

Nach einem tödlichen Polizeieinsatz stehen Lukas, Nina und Kroisleitner unter interner Untersuchung. Gleichzeitig verfolgt Rochus Schwarz seine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und veranstaltet geheime Gerichtsverhandlungen. Als die Kellnerin Anika Eder ermordet aufgefunden wird, beginnt Lukas schließlich verdeckt zu ermitteln. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Martin Leutgeb (Rochus Schwarz) Adrian Furrer (Norbert Wieser) Michael Glantschnig (Niko Wieser) Rainer Wöss (Rudi Eder) Marie Wohlmuth (Kerstin Binder) Emily Schmeller (Anika Eder) Christa Kern (Dame Kommission) Regie: Gerald Liegel Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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