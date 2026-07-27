Soko Kitzbühel (3/13): GottvaterJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 3: Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater
Im Ort Mairach gilt das Wort von Postenkommandant Felix Hörtnagel als Gesetz. Das weiß auch Kroisleitner, der einst fünfeinhalb Jahre unter ihm gedient hat. Als Hörtnagels Schwiegersohn Christof Mally nach einem Disco-Besuch erstochen aufgefunden wird, beginnen die Ermittlungen. Der spielsüchtige Mally war kurz zuvor in eine Auseinandersetzung mit seinem Freund Nikolaus Brunner geraten. Doch auch ein ehemaliger Kollege von Kroisleitner gerät unter Verdacht. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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