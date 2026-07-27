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Soko Kitzbühel Staffel 15

Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater

ORF1Staffel 15Folge 3vom 27.07.2026
Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater

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Soko Kitzbühel Staffel 15

Folge 3: Soko Kitzbühel (3/13): Gottvater

52 Min.Folge vom 27.07.2026

Im Ort Mairach gilt das Wort von Postenkommandant Felix Hörtnagel als Gesetz. Das weiß auch Kroisleitner, der einst fünfeinhalb Jahre unter ihm gedient hat. Als Hörtnagels Schwiegersohn Christof Mally nach einem Disco-Besuch erstochen aufgefunden wird, beginnen die Ermittlungen. Der spielsüchtige Mally war kurz zuvor in eine Auseinandersetzung mit seinem Freund Nikolaus Brunner geraten. Doch auch ein ehemaliger Kollege von Kroisleitner gerät unter Verdacht. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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