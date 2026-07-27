Soko Kitzbühel (4/13): Ein Mords-SpaßJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 15
Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Ein Mords-Spaß
Ein Krimi-Event für Hobby-Detektive rund um Kitzbühel wird plötzlich zum echten Mordfall. Hannes und die Gräfin entdecken noch vor Beginn der Veranstaltung die Leiche des Helikopter-Unternehmers Siegfried Hölzl. Während dessen Sohn Manfred spurlos verschwindet, wird eine zweite Leiche gefunden. Die SOKO erkennt bald auffällige Verbindungen zwischen den beiden Fällen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Harald Haller Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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