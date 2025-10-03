Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel (12/13): Der Andere

ORF1Staffel 1Folge 12vom 03.10.2025
Soko Kitzbühel (12/13): Der Andere

Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 12: Soko Kitzbühel (12/13): Der Andere

44 Min.Folge vom 03.10.2025

Max Hauser, ein attraktiver und charismatischer Extrem-Bergsteiger, wird erstochen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Kurz davor wurde er mit der noch minderjährigen Franziska Reiter gesehen. Außerdem erhebt das Zimmermädchen Anita Holzer Vergewaltigungsvorwürfe gegenüber Hauser. Franziska ist nun alarmiert und befürchtet, dass ihr erzürnter Vater Wolfram etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Zudem taucht der Bergsteiger Gernot Gangl auf, der seine Feindschaft mit Hauser gerne in aller Öffentlichkeit ausgetragen hat. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Kristina Bangert (Veronika Reiter) Nathalie Köbli (Franziska Reiter) Alexander Jagsch (Wolfram Reiter) Nina Michaela Hafner (Maria Reiter) Alexander Lutz (Max Hauser) Christoph von Friedl (Gernot Gangl) Helena Scheuba (Anita Holzer) Ralph Steiger (Barkeeper) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

