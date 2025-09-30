Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel: Hexenjagd (5/13)

ORF1Staffel 1Folge 256vom 30.09.2025
Soko Kitzbühel: Hexenjagd (5/13)

Soko Kitzbühel: Hexenjagd (5/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 256: Soko Kitzbühel: Hexenjagd (5/13)

44 Min.Folge vom 30.09.2025

Angelika Schwarzauer erregt die Gemüter ihrer Nachbarn: Als "Seherin" soll sie die Leben ihrer Mitmenschen durchleuchten und tragische Ereignisse erkennen können. Nachdem sie ein solches auch ihrem Nachbarn Leonhard Wölfel voraussagt, stirbt dieser auf mysteriöse Weise. Dessen rachsüchtige Witwe Dora eröffnet eine Hexenjagd, und bald darauf wird Schwarzauer auf nur wenig übersinnliche Weise ermordet. Doch nicht nur Dora hat ein Motiv, denn in der ganzen verschworenen Hausgemeinschaft wimmelt es von Verdächtigen. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Fanny Krausz (Anita Kaltenthaler), Katrin Lux (Angelika Schwarz), Stefan Zimmermann (Lenohard Wölfel), Susanne Michel (Dora Wölfel), Luc Feit (Bert Michalik), Rony Herman (David Hornik) u.a. Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 16
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel Staffel 16

Alle 1 Staffeln und Folgen