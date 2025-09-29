Soko Kitzbühel: Liebe bringt den Tod (6/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 257: Soko Kitzbühel: Liebe bringt den Tod (6/13)
Das Liebespaar Anja und Markus wird auf brutale Weise in einem idyllischen Waldstück von einem Unbekannten hingerichtet. Wie sich herausstellt, war Anja mit dem eifersüchtigen und unberechenbaren Philipp Kerkmann (Manuel Mairhofer) befreundet. Dessen Mutter stellt sich schützend vor ihren Sohn, doch seine Schwester Kathrin (Sabrina Rupp) kann Konflikte bezeugen und außerdem mit einem brisanten Video aufwarten. Dann kommt es in demselben Waldstück zu einem weiteren Mord an einem Liebespaar, woraufhin Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) einen riskanten Plan schmieden. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Michael Edlinger (Simon Schieder) Oliver Karbus (Michael Hutter) Michou Friesz (Alice Kerkmann) Manuel Mairhofer (Philipp Kerkmann) Simon Jaritz (Ernst Toplev) Sabrina Rupp (Kathrin Spiller) Valentin Postlmayr (Peter Reichl) Simon Hatzl (Major Schneider) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
