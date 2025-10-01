Soko Kitzbühel: La Mordida (8/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 8: Soko Kitzbühel: La Mordida (8/13)
Hannes und Gräfin Schönberg möchten ihre feurige Seite ausleben und melden sich beim Workshop "Tango en el Tirol" an. Dort aber werden sie Zeugen wie die mehrfachen Staatsmeister Günter und Andrea Weinzierl während eines Auftritts bewusstlos zu Boden sinken - er stirbt sofort, sie aber überlebt den offensichtlichen Giftanschlag und muss auf die Intensivstation. Der Veranstalter des Workshops Arnold Brix muss dem Team der SOKO nun Rede und Antwort stehen, da er nicht nur geschäftlich, sondern auch privat mit den Opfern zu tun hatte. Auffällig sind außerdem Robert Gessler und Lenka Kolenova, die sich als ernstzunehmende Konkurrenten der Weinzierls herausstellen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick