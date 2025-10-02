Soko Kitzbühel: Akanamo muss sterben (9/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 9: Soko Kitzbühel: Akanamo muss sterben (9/13)
Die junge Bea "Akanamo" Pscheider wird bei einer Cosplay-Party ermordet. Verfolgt von einem "Weißen Magier" versuchte sie noch durch den dunklen Wald zu fliehen, doch erliegt bald ihren Stichverletzungen. Party-Veranstalter ist der Designer Johnny Lehmann, der auch der Vater von Beas bester Freundin Silke, ebenfalls Cosplayerin, ist. Die Ermittlungen konzentrieren sich daher auf die Cosplay-Szene, unter anderem auf den schüchternen Leon Hofstätter, der als Prinz "Hirakimo" online mit dem Opfer Kontakt hatte. Bei Beas Eltern stößt die SOKO dann auf Kleiderentwürfe, die für mehrere Verdächtige interessant sein könnten. Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Zoe Straub (Silke Lehmann) Hary Prinz (Peter Pscheider) Marie-Therese Futterknecht (Franziska Pscheider) Noemi Krausz (Bea Pscheider) Xaver Hutter (Johnny Lehmann) Angelo Konzett (Leon Hofstätter) Regie: Daniel Helfer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
