Soko Kitzbühel (1/13): TrauerredenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 1: Soko Kitzbühel (1/13): Trauerreden
Tobias Kuschner gilt zunächst als vermisst, doch dann steht fest: Er wurde ermordet. Sein Vater Armin, ein Trauerredner, muss Abschied nehmen. Die Ermittlungen führen zu einem Golfplatzrestaurant und dubiosen Geschäften. Tobias’ Freundin Julia hatte ihn gewarnt – jetzt muss sie um ihr eigenes Leben fürchten. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Schönborn (Armin Kuschner) Ulrike Beimpold (Agnes Kuschner) Cosima Lehninger (Julia Schwarz) Philipp Hansa (Tobias Kuschner) Arthur Klemt (Robert Fischer) Thomas Birnstiel (Björn Makat) Franz Xaver Zach (Nachbar) Buch: Ralph Werner Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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