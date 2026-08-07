Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel (10/13): Fatale Begierde

ORF1Staffel 16Folge 10vom 07.08.2026
Soko Kitzbühel (10/13): Fatale Begierde

Soko Kitzbühel (10/13): Fatale BegierdeJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 10: Soko Kitzbühel (10/13): Fatale Begierde

44 Min.Folge vom 07.08.2026

Dr. Stefanie Löcker findet bei ihrer Nordic Walking-Tour die Leiche von Gerhard Zeidl - halb verbrannt sitzt er in einem Auto, unterm Sitz liegt ein Diamant. Zeidl, Verkäufer in einem Juweliergeschäft, war schon einige Tage als vermisst gemeldet, und sein Chef Walter Gatterer beschuldigt Zeidl des Diebstahls da Bargeld, Edelsteine, und sämtlicher Schmuck aus dem Safe des Geschäfts verschwunden sind. Die Exfrau des Opfers weiß angeblich von keinen unrechten Vorgängen zu berichten, ebenso wenig deren gemeinsamer Sohn Joel. Trotzdem lässt das Team der SOKO der Verdacht nicht los, dass die Ehe noch nicht ganz beendet war. Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronik Polly (Dr. Stefanie Löcker) Philipp Moog (Walter Gatterer) Sarah Jung (Elisabeth Zeidl) Konstantin Reichmuth (Joel Zeidl) Martin Muliar (Henrik Müllner) Martin Strele (Gerhard Zeidl) Josef Ludwig Pfitzer (Angler) Marlena Seelos (Marie Luise Zeidl) Regie: Daniel Helfer Bildquelle: Foto: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 16

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 16
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel Staffel 16

Alle 1 Staffeln und Folgen