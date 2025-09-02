Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 16

ORF1Staffel 16Folge 11vom 02.09.2025
44 Min.Folge vom 02.09.2025

David Weiser wird erhängt im Wald aufgefunden. Er hatte sich einst vom ehemaligen Startup-Unternehmer für Superfood zum radikalen Aussteiger gewandelt. Sein Bruder Timo, Mitgründer der Firma, kümmerte sich um seinen Bruder und versuchte ihn immer wieder zu überreden zurückzukehren. Wie das Team der SOKO herausfindet, litt David an Depressionen nachdem er in einen Unfall verwickelt war, bei dem die Youtuberin Silvie Regensburg schwer verletzt wurde. Außerdem kommt Weisers Drogenvergangenheit ans Licht, und der obdachlose Raimund Frank wird aufgegriffen, der ebenfalls im Wald haust. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Dominik Maringer (Timo Weiser) Katharina Knapp (Silvie Regensburg) Sebastian Wimmer (Bertram Regensburg) Christoph Stoiber (Raimund Frank) Lola Dockhorn (Helga Pleikner) Hakon Hirzenberger (Paul Pleikner) Georg Rauber (David Weiser) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO Film

