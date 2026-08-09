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Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel (12/13): Der Andere

ORF1Staffel 16Folge 268vom 09.08.2026
Soko Kitzbühel (12/13): Der Andere

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Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 268: Soko Kitzbühel (12/13): Der Andere

44 Min.Folge vom 09.08.2026

Der Mord an Extrem-Bergsteiger Max Hauser wirft viele Fragen auf: Der Sportler wird tot in seinem Hotelzimmer gefunden, zuvor sah man ihn mit der minderjährigen Franziska Reiter. Gleichzeitig erhebt Zimmermädchen Anita Holzer schwere Vorwürfe gegen ihn. Franziska vermutet, dass ihr Vater Wolfram beteiligt sein könnte. Zudem taucht der Bergsteiger Gernot Gangl auf, der seine Feindschaft mit Hauser gerne in aller Öffentlichkeit ausgetragen hat. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Kristina Bangert (Veronika Reiter) Nathalie Köbli (Franziska Reiter) Alexander Jagsch (Wolfram Reiter) Nina Michaela Hafner (Maria Reiter) Alexander Lutz (Max Hauser) Christoph von Friedl (Gernot Gangl) Helena Scheuba (Anita Holzer) Ralph Steiger (Barkeeper) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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