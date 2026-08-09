Soko Kitzbühel (13/13): Alte SchuldJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 269: Soko Kitzbühel (13/13): Alte Schuld
Die Konzeptkünstlerin Valentina Eberlin wird in der Galerie ihres verheirateten Liebhabers Henrik Weigel ermordet. Ihr spektakuläres Installationsprojekt in Kitzbühel bleibt unvollendet. Eberlins Onkel Ernst kennt die rätselhaften Verbindungen des Opfers zur Industriellenfamilie Roschmann. Führte ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit zur Tat – oder steckt Weigels Familie aus Rache dahinter? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Rainer Hackstock Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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