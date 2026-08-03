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Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel (3/13): Der innere Dämon

ORF1Staffel 16Folge 3vom 03.08.2026
Soko Kitzbühel (3/13): Der innere Dämon

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Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 3: Soko Kitzbühel (3/13): Der innere Dämon

44 Min.Folge vom 03.08.2026

Gräfin Schönberg und ihre Freundin Kirsten entdecken die Leiche des Psychotherapeuten Daniel Suttner im Wald. Der Gründer der mysteriösen „Schweizer Seelen-Liga“ starb an einem synthetischen Rauschmittel. Als Ermittlungen fragwürdige Therapien ans Licht bringen, gerät sein engstes Umfeld unter Mordverdacht – darunter seine Ehefrau, seine Tochter, Seminarteilnehmer und sogar Kirsten. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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