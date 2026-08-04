Soko Kitzbühel (4/13): VermächtnisJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Vermächtnis
Die Innsbrucker Gerichtsmedizinerin Dr. Simone Katzian deckt Manipulationen und dubiose Machenschaften von Kollegen auf – kurz darauf wird sie ermordet. Weil sie zuvor ihre Freundin Dr. Haller eingeweiht hat, gerät auch diese ins Visier des Täters und überlebt nur knapp einen mysteriösen Autounfall. Die SOKO ermittelt während eines Kardiologen-Kongresses gegen Stararzt Dr. Moritz Thonhauser. Gleichzeitig entdeckt Kroisleitner, dass Dr. Haller ihm wichtige Details verschwiegen hat. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Michaela Rosen (Annemarie Thonhauser) Nikolaus Benda (Moritz Thonhauser) Markus Freistätter (Benny Thonhauser) Dominic Oley (Robert Peterl) Guido Broscheit (Jan Holstein) Kathrin Beck (Simone Katzian) Hans-Maria Darnov (Vortragender) Franciskus Beacon (Sprecher) Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Regie: Gerald Liegel Bildquelle: BEO-Film/Stefanie Leo/ORF
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