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Soko Kitzbühel Staffel 16

Soko Kitzbühel (8/13): La Mordida

ORF1Staffel 16Folge 8vom 06.08.2026
Soko Kitzbühel (8/13): La Mordida

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Soko Kitzbühel Staffel 16

Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): La Mordida

44 Min.Folge vom 06.08.2026

Beim Tango-Workshop "Tango en el Tirol" wird aus Leidenschaft ein Mordfall: Hannes und Gräfin Schönberg werden Zeugen, wie die mehrfachen Staatsmeister Günter und Andrea Weinzierl während ihres Auftritts zusammenbrechen. Günter stirbt, Andrea überlebt einen Giftanschlag. Die SOKO ermittelt im Umfeld des Veranstalters Arnold Brix und stößt auf mögliche Rivalen des Tanzpaares. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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