Soko Kitzbühel (8/13): La MordidaJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): La Mordida
Beim Tango-Workshop "Tango en el Tirol" wird aus Leidenschaft ein Mordfall: Hannes und Gräfin Schönberg werden Zeugen, wie die mehrfachen Staatsmeister Günter und Andrea Weinzierl während ihres Auftritts zusammenbrechen. Günter stirbt, Andrea überlebt einen Giftanschlag. Die SOKO ermittelt im Umfeld des Veranstalters Arnold Brix und stößt auf mögliche Rivalen des Tanzpaares. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Daniel Helfer Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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