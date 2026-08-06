Soko Kitzbühel (9/13): Akanamo muss sterbenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 16
Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Akanamo muss sterben
Bei einer Cosplay-Party endet die Fantasie in der Realität: Bea "Akanamo" Pscheider wird brutal ermordet. Die Ermittlungen führen die SOKO in eine Szene voller aufwendiger Kostüme und verborgener Beziehungen. Bald rücken Beas Umfeld, ein mysteriöser Online-Kontakt und ungewöhnliche Kleiderentwürfe ins Zentrum der Suche nach dem Täter. Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Zoe Straub (Silke Lehmann) Hary Prinz (Peter Pscheider) Marie-Therese Futterknecht (Franziska Pscheider) Noemi Krausz (Bea Pscheider) Xaver Hutter (Johnny Lehmann) Angelo Konzett (Leon Hofstätter) Regie: Daniel Helfer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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