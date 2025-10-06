Soko Kitzbühel: Auf gute Nachbarschaft (1/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 1: Soko Kitzbühel: Auf gute Nachbarschaft (1/15)
Die Leiche des Sonderlings und Sondlers Erwin Merk wird aus der Güllegrube des Landwirts Karl Pirkner gezogen. Merk war in seiner Nachbarschaft verhasst, nicht nur weil er ein tyrannischer Pedant war, sondern auch weil er regelmäßig fremde Gärten umgegraben hatte, um dort nach Edelmetallen zu suchen. Das Team der SOKO vernimmt die Riege an Nachbarn und versucht herauszufinden, ob Merk aus Hass ermordet wurde, oder ob er vielleicht kurz davor war auf etwas zu stoßen, das besser im Verborgenen bleiben sollte. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Harald Haller Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
