Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel: Mord auf Raten (2/15)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 05.09.2025
Soko Kitzbühel: Mord auf Raten (2/15)

Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 2: Soko Kitzbühel: Mord auf Raten (2/15)

44 Min.Folge vom 05.09.2025

Das Damoklesschwert hängt über Reinhard Schattner. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends, der Unternehmer ist davon überzeugt, dass er von jemandem aus seinem Umfeld vergiftet wird. In Schattners Blut kann dann tatsächlich das hochgiftige Thallium festgestellt werden und das Team der SOKO wird aktiv. Dr. Stefanie Löcker wird daraufhin als Undercover-Pflegerin eingeschleust und entdeckt einig Ungereimtheiten in Schattners Familie. Was Stefanie noch nicht weiß ist, dass sie bald selbst in Gefahr gerät. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

