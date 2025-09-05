Soko Kitzbühel: Mord auf Raten (2/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 2: Soko Kitzbühel: Mord auf Raten (2/15)
Das Damoklesschwert hängt über Reinhard Schattner. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends, der Unternehmer ist davon überzeugt, dass er von jemandem aus seinem Umfeld vergiftet wird. In Schattners Blut kann dann tatsächlich das hochgiftige Thallium festgestellt werden und das Team der SOKO wird aktiv. Dr. Stefanie Löcker wird daraufhin als Undercover-Pflegerin eingeschleust und entdeckt einig Ungereimtheiten in Schattners Familie. Was Stefanie noch nicht weiß ist, dass sie bald selbst in Gefahr gerät. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick