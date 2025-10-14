Soko Kitzbühel (15/15): ArktisJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 271: Soko Kitzbühel (15/15): Arktis
Die erfolgreiche Tankstellenbesitzerin Birgit Jochberger wird tot in ihrem Büro aufgefunden. Das SOKO-Team ist mehr als gut beschäftigt, da sich die Tote gerade in letzter Zeit wenig Freunde machte. Jochbergers Kampf mit ihrem Konkurrenten Matteo Scheuch war eben erst am Höhepunkt, außerdem befand sie sich in einem schwierigen Scheidungsverfahren. Dann finden Lukas und Nina heraus, dass Jochberger für einen "Arktis-Lauf" trainierte und der ehrgeizigen Alex Rychla den einzigen österreichischen Startplatz dafür wegschnappte. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Reinhold Moritz (Wolfi Pramer) Markus Gertken (Dieter Jochberger) Maddalena Hirschal (Alex Rychla) Gerald Votava (Matteo Scheuch) Julia Kronenberg (Birgit Jochberger) Felix Kreutzer (Tobias Krall) Regie: Martin Kinkel Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
