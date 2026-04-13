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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (4/13): Kein Anschluss unter diesem Chat

ORF1Staffel 1Folge 20vom 13.04.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 20: Soko Kitzbühel (4/13): Kein Anschluss unter diesem Chat

44 Min.Folge vom 13.04.2026

Sinikka Wilder erscheint kurz vor Dienstschluss blutverschmiert im Kommissariat und behauptet, ihren Klassenkameraden Georg während einer Feier getötet zu haben. Am Tatort finden Lukas, Nina und Kroisleitner tatsächlich eine Leiche.Sinikka behauptet, ihn aus Notwehr getötet zu haben, und während Nina dem Mädchen glaubt, bleibt Lukas kritisch. Die Stimmung zwischen den beiden Kommissaren wird immer angespannter, was die Ermittlungen nicht gerade einfacher macht. Dann verschärft sich der Konflikt als alte Wunden aufbrechen und Lukas herausfindet, dass Nina einen neuen Freund hat. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Aleen Jana Kötter (Sinikka Wilder) Niklas Nißl (Heiko) Jana Skorpen (Luzia) Julian Valerio Rehrl (Oskar) Milina Staudach (Michaela) Martin Niedermair (Patrick) Buch: Harald Haller Regie: Rainer Hackstock Besetzung: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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