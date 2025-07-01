Soko Kitzbühel: Der längere Atem (11/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 19
Folge 11: Soko Kitzbühel: Der längere Atem (11/13)
Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger ermitteln zwischen Klippenspringen, Apnoetauchen, Vulcano-Surfing in einem Dacapo-Fall. Klippenspringen, Apnoetauchen, Vulcano-Surfing: Das „Soko“-Team begibt sich diesmal in die Welt der Adrenalinjunkies, nachdem ein Grundwehrdiener tot aufgefunden wird. Von seiner Mutter Doris Frank (Eva Maria Marold) erfahren Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig), dass der junge Mann immer auf der Suche nach dem besonderen Kick war. Bei den Ermittlungen stoßen die Cops dann auf den in der Szene gefeierten Leo (Michael Glantschnig) sowie seinen Kollegen und Abenteurer Noah (Aaron Friesz). Beide berichten von gefährlichen Praktiken, und bald tauchen sogar Verbindungen zu einem Todesfall in Deutschland auf. Unterdessen versucht Kroisleitner (Ferry Öllinger), mit Tobias (Felix Kreutzer) in Kontakt zu treten. Dieser aber blockt ab und ist von seiner Reha frustriert. Dann wird er jedoch von der Krankenpflegerin Chiara Enzinger (Katrin Heß) auf ungewöhnliche Weise motiviert. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Felix Kreutzer (Tobias) Eva Maria Marold (Doris Frank) Katrin Heß (Chiara Enzinger) Michael Glantschnig (Leo Tschurtschenthaler) Aaron Friesz (Noah Mooslechner) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
