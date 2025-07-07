Soko Kitzbühel: Advantage König (12/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 19
Folge 12: Soko Kitzbühel: Advantage König (12/13)
Die junge Assistentin Marie verschwindet spurlos, ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn sie ist Diabetikerin und ohne Insulin in Lebensgefahr. Im Fokus der Ermittlungen steht ihr Arbeitgeber und Liebhaber Dr. Schneider, in dessen Auto Blutspuren entdeckt werden und dessen Frau ihr Alibi für ihn widerruft. Auch Hinweise auf häusliche Gewalt und ein auffälliges Verhalten von Schneiders Sohn werfen weitere Fragen auf, während die Ermittler fieberhaft nach der Vermissten suchen. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
