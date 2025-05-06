Soko Kitzbühel: Der Mann, der vom Himmel fiel (4/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 19
Folge 4: Soko Kitzbühel: Der Mann, der vom Himmel fiel (4/13)
Hannes und Gräfin Schönberg sind gerade auf dem Weg zu Hannes neuem Arbeitsplatz. Er soll Bruder Emmerich, den Einsiedler der Stadt Kitzbühel, auf dessen Hütte vertreten und sich um seine Gäste kümmern. Davor aber fällt Hannes und der Gräfin ein toter Mann direkt und wie vom Himmel herab vor die Füße. Das Soko-Team rückt an und identifiziert den Toten als Peter Schaller. Sein fragiler Vater Johann kann sich dessen Tod nicht erklären, doch Peter wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er als Busfahrer betrunken einen Unfall verursachte. Dabei starben mehrere Kinder, deren Eltern noch heute leiden. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Nikolaus Paryla (Johann Schaller) Peter Mitterrutzner (Bruder Emmerich) Helene Kowalsky (Lisa Pettnauer) Thomas Unger (Werner Pettnauer) Bettina Mittendorfer (Bettina Mayer) René Rebeiz (Dr. Stelzer) u.a. Buch: Hermann Schmid Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick